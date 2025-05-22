Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий от партии "Право и справедливость" выступает против ускоренного вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что считает такой подход "бессмысленным", пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Навроцкий заявил, что любое обсуждение ускоренного и "безусловного" вступления нашего государства в НАТО является "бессмысленным" и может привести Альянс к прямому конфликту с россией.

Политики также отметил, что он против Украины в НАТО несмотря на то, что хочет, чтобы Украина была "частью западной цивилизации". Он добавил, что это долгосрочная перспектива на десятилетия и "в идеальном мире".

Сравнивая себя с действующим консервативным президентом Анджеем Дудой, Навроцкий подчеркнул: "Я более критически отношусь к Украине".

Кроме того, Навроцкий прямо обязуется не отправлять польские войска в Украину. Скорее всего, он будет и дальше придерживаться такой позиции, даже в случае, если отправить войска его попросит президент США Дональд Трамп, пишет The Guardian.

Премьер-министр Польши Туск заявил, что Навроцкий готов поддержать требование к Украине об отказе от вступления в НАТО. Это, по словам Туска, является "смертельно опасным" для Варшавы.

Туск напомнил, что отказ Украине во вступлении в НАТО является первым и важнейшим требованием российского диктатора владимира путина к Украине и Западу.

Навроцкий только что охотно подписался под этим требованием. Следующей будет капитуляция и раздел Украины. Он тоже подпишется. Смертельно опасно для Польши