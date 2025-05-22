"Смертельно небезпечно": Туск - про готовність кандидата у президенти Польщі Навроцького відмовити Україні у вступі в НАТО
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Туск заявив, що Навроцький готовий підтримати вимогу до України про відмову від вступу в НАТО. Це, за словами Туска, є "смертельно небезпечним" для Варшави.
Кандидат у президенти Польщі Кароль Навроцький готовий підтримати вимогу до України про відмову до вступу в НАТО, і це "смертельно небезпечно" для Варшави. Про це у соцмережі Х написав польський прем'єр-міністр Дональд Туск, повідомляє УНН.
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За його словами, перша і найважливіша вимога російського диктатора володимира путіна до України та Заходу - заборонити Україні вступати до Північноатлантичного Альянсу.
Навроцький щойно охоче підписався під цією вимогою. Наступною буде капітуляція і поділ України. Він теж підпишеться. Смертельно небезпечно для Польщі
Як відомо, напередодні Навроцький заявив, що готовий обіцяти відмову від підтримки вступу України до НАТО в обмін на політичну підтримку лідера ультраправої "Конфедерації" Славоміра Менцена.
Нагадаємо
За результатами першого туру виборів президента Польщі мер Варшави Рафал Тшасковський отримав майже 31,4% голосів, а його головний суперник Кароль Навроцький - 29,5%.
Навроцький висловлюється проти членства України в НАТО та Європейському Союзі, доки наша держава не визнає події на Волині 1943 року буцімто геноцидом поляків.
Польща не відправлятиме свої війська в Україну - Туск20.05.25, 22:56 • 10558 переглядiв