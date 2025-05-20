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Польща не відправлятиме свої війська в Україну - Туск

Київ • УНН

 • 762 перегляди

Польща не планує відправляти війська в Україну. Замість цього, країна зосередиться на охороні кордону з росією та білоруссю і створить центр для передачі зброї та допомоги.

Польща не відправлятиме свої війська в Україну - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не буде відправляти війська в Україну, передає УНН із посиланням на TVP.Info.

Ми не відправимо польські війська в Україну. Наша мета — охороняти кордон із росією та білоруссю та організувати центр з перекидання зброї та допомоги в Україну 

- сказав Туск.

Додамо

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Польща не розглядає можливості направлення своїх військ в Україну ані зараз, ані в подальшому. 

Нагадаємо

У квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відправлення польських військ в Україну в рамках іноземного контингенту дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави захопити українські території.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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