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У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

Київ • УНН

 • 35995 перегляди

Радослав Сікорський заявив, що відправка польських військ дасть привід для російської пропаганди. Польща буде логістичним хабом відновлення України.

У Польщі назвали ще одну причину, чому не відправлять військовий контингент в Україну

Відправлення польських військ в Україну в рамках іноземного контингенту дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави захопити українські території. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF FM, повідомляє УНН з посиланням на Onet.

Коли Радослава Сікорського запитали, чи вірить він у статтю 5 Статуту НАТО, він відповів ствердно: "Що стосується статті 5 Статуту НАТО, то нічого не змінилося".

Ми готові дати відсіч російській агресії 

- запевнив він.

Глава МЗС прокоментував, чи є вірогідність, що після президентських виборів рішення буде змінено і польські солдати будуть відправлені в Україну.

Я так не думаю 

- сказав Сікорський.

Сікорський як причину заборони на відправлення контингенту назвав російську пропаганду.

Російська пропаганда зараз нас звинувачує в тому, що ми хочемо зайти в Україну і разом з ними поділити (території – ред.) Це буде елементом мобілізації суспільства в самій рф, і ми не хочемо дати російській пропаганді цей аргумент 

- заявив він.

На питання, чи вплине це на присутність польських підприємців у процесі відновлення України, він відповів: "Польща стане найбільшим бенефіціаром відновлення України, в силу мовної близькості та самої логістики ми будемо логістичним хабом цього відновлення".

Сікорський також запевнив, що не планує розмовляти з главою МЗС рф сергієм лавровим, незважаючи на дії, вжиті США щодо відновлення відносин з росією.

Доповнення

Як писав 17 лютого RMF 24, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща не відправлятиме військових в Україну.

Туск, пояснював, це тим, що країна зосереджується на захисті східного флангу, кордону з росією і білоруссю.

Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що військовий контингент у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність. Можливо, знадобляться певні моніторингові сили, не виключено, що росія і Україна погодяться на сили ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ООН не є альтернативою військовому контингенту або гарантіям безпеки для України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Анджей Дуда
Радослав Сікорський
NATO
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна
Польща
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