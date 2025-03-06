Дуда о военном контингенте: это не абсолютная необходимость, возможно, понадобятся мониторинговые силы

Военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено, что россия и Украина согласятся на силы ООН. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Мы можем обсудить натовские или европейские миротворческие силы, нужны ли они будут. Некоторые проекты об этом говорят. Это не абсолютная необходимость. Мы можем посмотреть на ситуацию по линии разграничения границ между россией и Украиной. Возможно, нам понадобятся определенные мониторинговые силы, но я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН. Я считаю, что россия согласится, и очень многие другие страны так считают