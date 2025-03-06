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Дуда о военном контингенте: это не абсолютная необходимость, возможно, понадобятся мониторинговые силы

Киев • УНН

 • 17512 просмотра

Президент Польши заявил, что военный контингент не является обязательным для контроля мирного соглашения. По его словам, мониторинг могут осуществлять силы ООН, на что может согласиться россия.

Дуда о военном контингенте: это не абсолютная необходимость, возможно, понадобятся мониторинговые силы

Военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено, что россия и Украина согласятся на силы ООН. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции с Генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНН.

Мы можем обсудить натовские или европейские миротворческие силы, нужны ли они будут. Некоторые проекты об этом говорят. Это не абсолютная необходимость. Мы можем посмотреть на ситуацию по линии разграничения границ между россией и Украиной. Возможно, нам понадобятся определенные мониторинговые силы, но я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН. Я считаю, что россия согласится, и очень многие другие страны так считают 

- заявил Дуда.

Также он отметил, что россия является членом ООН и, возможно, она согласится.

"Я не думаю, что они будут против такого решения", - добавил Дуда.

Премьер Украины о военном контингенте: не получали ни одного официального предложения04.03.25, 15:42 • 18153 просмотра

Дополнение

2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.

26 февраля сообщалось, что министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для гарантирования перемирия в войне рф против Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение - обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.

Канада готова присоединиться к иностранному миротворческому контингенту в случае его развертывания в Украине.

Как писал 17 февраля RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять военных в Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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