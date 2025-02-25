Макрон пояснив призначення європейського контингенту в Україні

ukenru
15 березня, 19:03 • 120098 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 180721 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 145568 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 137440 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116604 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107517 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102879 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 140342 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133926 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128019 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

Нічний удар по п'ятиповерхівці в Чернігові: розбір завалів завершено, є постраждала

16 березня, 19:42 • 28780 перегляди
За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

За добу майже 100 бойових зіткнень: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

16 березня, 21:21 • 30228 перегляди
Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

Перехоплення ГУР: у росії заявили про втрати серед кадирівців після атаки ЗСУ в Брянській області

16 березня, 22:18 • 40081 перегляди
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

01:54 • 27513 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 31933 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 140343 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 139360 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 273514 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 302386 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 238278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 5704 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 54219 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 111023 перегляди
П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:57 • 133928 перегляди
Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

Фассбендер "прорекламував" Крейга на роль Бонда замість себе

14 березня, 12:29 • 116375 перегляди
Актуальне
Макрон пояснив призначення європейського контингенту в Україні

Макрон пояснив призначення європейського контингенту в Україні

Київ • УНН

 • 32898 перегляди

Європейські війська в Україні будуть розміщені лише після підписання мирної угоди для забезпечення її виконання. Франція та Британія розробили план розміщення до 30 тис. миротворців, але не на фронті чи окупованих територіях.

Європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

Деталі

Щодо військ. Десь рік тому ми говорили про можливість їх роботи в стратегічних регіонах

- сказав Макрон.

Він зазначив, що зараз Франція говорить про надсилання військових, коли буде тривалий, стійкий мир підписаний Україною та росією, для гарантій безпеки.

Франція працювала над планами разом з Британією не для того, щоб надсилати наші війська на окуповані території, або на лінію фронту, а для того, щоб забезпечити мир, забезпечити виконання підписаної угоди. Тобто це буде мирне розміщення, не для бойових дій, а для запевнення та солідарності

- пояснив Макрон.

Макрон зазначив, що питання в тому, який буде внесок США.

Я говорив х європейськими союзниками, які готові долучатися до цього ( розміщення контингенту в Україні - ред.), країни допомагали Україні забезпечити військові спроможності, інші надавали логістичну підтримку на місці. Питання в тому, яким буде внесок США, й коли ми говоримо про це, то зрозуміли, що для рф це може бути допустимим ( розміщення контингенту - ред.)

- розповів Макрон.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп запевняє, що російський диктатор володимир путін прийме європейські миротворчі війська в Україні.

Трамп запевняє, що путін прийме європейські миротворчі війська в Україні 24.02.25, 20:46 • 129406 переглядiв

Wall Street Journal повідомляло, що Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення до 30 тис. європейських миротворців в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і москвою.

Велика Британія і Франція розробили план миротворців в Україні: ключова роль США23.02.25, 11:56 • 26001 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітикаНовини Світу
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЕммануель Макрон
frantsiiaФранція
spoluchene-korolivstvoСполучене Королівство
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами