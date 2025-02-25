Макрон пояснив призначення європейського контингенту в Україні

Європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з Дональдом Трампом, передає УНН.

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Щодо військ. Десь рік тому ми говорили про можливість їх роботи в стратегічних регіонах - сказав Макрон.

Він зазначив, що зараз Франція говорить про надсилання військових, коли буде тривалий, стійкий мир підписаний Україною та росією, для гарантій безпеки.

Франція працювала над планами разом з Британією не для того, щоб надсилати наші війська на окуповані території, або на лінію фронту, а для того, щоб забезпечити мир, забезпечити виконання підписаної угоди. Тобто це буде мирне розміщення, не для бойових дій, а для запевнення та солідарності - пояснив Макрон.

Макрон зазначив, що питання в тому, який буде внесок США.

Я говорив х європейськими союзниками, які готові долучатися до цього ( розміщення контингенту в Україні - ред.), країни допомагали Україні забезпечити військові спроможності, інші надавали логістичну підтримку на місці. Питання в тому, яким буде внесок США, й коли ми говоримо про це, то зрозуміли, що для рф це може бути допустимим ( розміщення контингенту - ред.) - розповів Макрон.

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