Трамп запевняє, що путін прийме європейські миротворчі війська в Україні

Президент США Дональд Трамп запевняє, що російський диктатор володимир путін прийме європейські миротворчі війська в Україні. Про це сказав Трамп під час спільної пресконференції з президентом Франції Макроном, передає УНН.

володимир путін прийме європейські миротворчі війська в Україні - сказав Трамп у понеділок увечері.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав Дональду Трампу, що "європейці готові піти на те, щоб відправити війська", щоб переконатися, що "мир дотримується".

Доповнення

Раніше мзс рф висловлювало невдоволення щодо європейських миротворців в Україні.

Трамп заявив, що веде "серйозні переговори" з путіним про завершення війни в Україні

Wall Street Journal повідомляло, що Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення до 30 тис. європейських миротворців в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і москвою.

Війна в Україні може закінчитися "протягом кількох тижнів" - Трамп