Трамп запевняє, що путін прийме європейські миротворчі війська в Україні
Київ • УНН
Трамп заявив, що путін погодиться на введення європейських миротворчих військ в Україні. За даними WSJ, Британія та Франція розробили план розміщення 30 тисяч миротворців після припинення вогню.
Президент США Дональд Трамп запевняє, що російський диктатор володимир путін прийме європейські миротворчі війська в Україні. Про це сказав Трамп під час спільної пресконференції з президентом Франції Макроном, передає УНН.
володимир путін прийме європейські миротворчі війська в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон сказав Дональду Трампу, що "європейці готові піти на те, щоб відправити війська", щоб переконатися, що "мир дотримується".
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