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Велика Британія і Франція розробили план миротворців в Україні: ключова роль США

Велика Британія і Франція розробили план миротворців в Україні: ключова роль США

Київ • УНН

 • 26002 перегляди

Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення європейських миротворців в Україні після припинення вогню. План буде представлений Трампу для отримання підтримки США у захисті європейських сил.

Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення до 30 тис. європейських миротворців в Україні у разі досягнення угоди про припинення вогню між Києвом і москвою. Про це повідомляє Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє Wall Street Journal, план буде представлений президенту США Дональду Трампу найближчими днями під час переговорів з прем’єр-міністром Великобританії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном в Білому домі. 

Європейський план не передбачає розгортання американських військ на території України, однак США можуть надати необхідну підтримку для захисту європейських сил, зокрема шляхом активізації систем ППО в сусідніх країнах та приведення у готовність військово-повітряних сил.

За словами співрозмовників видання, без підтримки президента США європейський план з відправки миротворців буде важко реалізувати.

Попередньо, за цим планом британські та французькі війська, разом з військово-морськими силами і авіацією, повинні будуть сформувати кістяк так званих сил забезпечення. В їх завдання увійде не розміщення вздовж лінії фронту на сході, а захист інфраструктури, міст і портів у Чорному морі.

Нагадаємо 

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер представить Дональду Трампу план розгортання в Україні близько 30 тисяч європейських військових для підтримання режиму припинення вогню. Зокрема, Стармер заявив, що така операція потребуватиме "підтримки США", щоб утримати росію від повторного нападу.

Прем'єр Британії запропонує Трампу план розміщення 30 тисяч військових ЄС в Україні20.02.25, 05:00 • 114345 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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