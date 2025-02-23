Великобритания и Франция разработали план миротворцев в Украине: ключевая роль США

Великобритания и Франция разработали план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как сообщает Wall Street Journal, план будет представлен президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Белом доме.

Европейский план не предусматривает развертывания американских войск на территории Украины, однако США могут оказать необходимую поддержку для защиты европейских сил, в частности путем активизации систем ПВО в соседних странах и приведения в готовность военно-воздушных сил.

По словам собеседников издания, без поддержки президента США европейский план по отправке миротворцев будет трудно реализовать.

Предварительно, по этому плану британские и французские войска, вместе с военно-морскими силами и авиацией, должны будут сформировать костяк так называемых сил обеспечения. В их задачу войдет не размещение вдоль линии фронта на востоке, а защита инфраструктуры, городов и портов в Черном море.

Напомним

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер представит Дональду Трампу план развертывания в Украине около 30 тысяч европейских военных для поддержания режима прекращения огня. В частности, Стармер заявил, что такая операция потребует «поддержки США», чтобы удержать Россию от повторного нападения.

Премьер Британии предложит Трампу план размещения 30 тысяч военных ЕС в Украине