Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
Киев • УНН
Трамп заявил, что путин согласится на введение европейских миротворческих войск в Украину. По данным WSJ, Британия и Франция разработали план размещения 30 тысяч миротворцев после прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп уверяет, что российский диктатор Владимир Путин примет европейские миротворческие войска в Украине. Об этом сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном, передает УНН.
владимир путин примет европейские миротворческие войска в Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Дональду Трампу, что "европейцы готовы пойти на то, чтобы отправить войска", чтобы убедиться, что "мир придерживается".
Дополнение
Ранее МИД рф выражало недовольство относительно европейских миротворцев в Украине.
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