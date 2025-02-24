Президент США Дональд Трамп уверяет, что российский диктатор Владимир Путин примет европейские миротворческие войска в Украине. Об этом сказал Трамп во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном, передает УНН.

владимир путин примет европейские миротворческие войска в Украине - сказал Трамп в понедельник вечером.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Дональду Трампу, что "европейцы готовы пойти на то, чтобы отправить войска", чтобы убедиться, что "мир придерживается".

Дополнение

Ранее МИД рф выражало недовольство относительно европейских миротворцев в Украине.

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Wall Street Journal сообщало, что Великобритания и Франция разработали план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп