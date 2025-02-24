Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель", передает УНН.

Общаясь с прессой после встречи с президентом Франции, Дональд Трамп заверил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель".

Глава американского государства также сообщил, что не сможет приехать в Москву 9 мая, заявив, что это будет "слишком рано".

"Я предпочитаю дождаться подходящего момента", — сказал он.

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