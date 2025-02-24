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Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
18:31 • 2212 просмотра

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине
17:50 • 18173 просмотра

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

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Минюст саботирует санкционную группу Ермака-Макфола? В ВР призывают правоохранителей разобраться с ситуацией
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп

Киев  •  УНН

 • 2035 просмотра

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Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель. Президент США также анонсировал предстоящую встречу с Зеленским и отказался от поездки в Москву 9 мая.

Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель", передает УНН.

Общаясь с прессой после встречи с президентом Франции, Дональд Трамп заверил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель".

Глава американского государства также сообщил, что не сможет приехать в Москву 9 мая, заявив, что это будет "слишком рано".

"Я предпочитаю дождаться подходящего момента", — сказал он.

На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения24.02.2025, 20:12 • 4416 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
frantsiyaФранция
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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