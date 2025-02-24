Война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель" - Трамп
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться в течение нескольких недель. Президент США также анонсировал предстоящую встречу с Зеленским и отказался от поездки в Москву 9 мая.
Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель", передает УНН.
Общаясь с прессой после встречи с президентом Франции, Дональд Трамп заверил, что война в Украине может закончиться "в течение нескольких недель".
Глава американского государства также сообщил, что не сможет приехать в Москву 9 мая, заявив, что это будет "слишком рано".
"Я предпочитаю дождаться подходящего момента", — сказал он.
На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения24.02.2025, 20:12 • 4416 просмотров