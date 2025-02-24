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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения

Киев  •  УНН

 • 4334 просмотра

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Президент США сообщил о возможной встрече с Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым в ближайшее время. Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда и возврат средств США за военную помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле, он может прибыть на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Сейчас соглашение прорабатывается 

- сказал президент США и добавил, что к финальному решению очень близко.

Добавим

Кроме того, американский лидер надеется, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано "очень скоро".

"Это соглашение обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, направленных в Украину, а также поможет украинской экономике расти...", - добавил Трамп.

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине24.02.25, 19:50 • 17707 просмотров

Напомним

Как сообщает Axios, соглашение между США и Украиной предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в добычу минералов и восстановление инфраструктуры, а также взаимодействие с деоккупированными территориями. Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

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