На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения
Киев • УНН
Президент США сообщил о возможной встрече с Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым в ближайшее время. Документ предусматривает создание совместного инвестиционного фонда и возврат средств США за военную помощь.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле, он может прибыть на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Сейчас соглашение прорабатывается
Добавим
Кроме того, американский лидер надеется, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано "очень скоро".
"Это соглашение обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, направленных в Украину, а также поможет украинской экономике расти...", - добавил Трамп.
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Напомним
Как сообщает Axios, соглашение между США и Украиной предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в добычу минералов и восстановление инфраструктуры, а также взаимодействие с деоккупированными территориями. Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня.