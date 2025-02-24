На этой или следующей неделе: Трамп анонсировал встречу с Зеленским для подписания соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для подписания соглашения по полезным ископаемым на этой или следующей неделе, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Я встречусь с президентом Зеленским. На самом деле, он может прибыть на этой или следующей неделе для подписания соглашения. Сейчас соглашение прорабатывается - сказал президент США и добавил, что к финальному решению очень близко.

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Кроме того, американский лидер надеется, что соглашение о полезных ископаемых с Украиной будет подписано "очень скоро".

"Это соглашение обеспечит американскому народу возвращение десятков миллиардов долларов и военного оборудования, направленных в Украину, а также поможет украинской экономике расти...", - добавил Трамп.

Трамп заявил, что ведет "серьезные переговоры" с путиным о завершении войны в Украине

Напомним

Как сообщает Axios, соглашение между США и Украиной предусматривает создание совместного фонда для инвестиций в добычу минералов и восстановление инфраструктуры, а также взаимодействие с деоккупированными территориями. Ожидается, что документ может быть подписан уже сегодня.