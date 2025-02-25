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Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине
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Макрон объяснил назначение европейского контингента в Украине

Макрон объяснил назначение европейского контингента в Украине

Киев  •  УНН

 • 2319 просмотра

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Европейские войска в Украине будут размещены только после подписания мирного соглашения для обеспечения его выполнения. Франция и Британия разработали план размещения до 30 тыс. миротворцев, но не на фронте или оккупированных территориях.

Европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории, или на линию фронта, его назначение обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Относительно войск. Где-то год назад мы говорили о возможности их работы в стратегических регионах

- сказал Макрон.

Он отметил, что сейчас Франция говорит о направлении военных, когда будет длительный, устойчивый мир подписан Украиной и Россией, для гарантий безопасности.

Франция работала над планами вместе с Британией не для того, чтобы отправлять наши войска на оккупированные территории, или на линию фронта, а для того, чтобы обеспечить мир, обеспечить выполнение подписанного соглашения. То есть это будет мирное размещение, не для боевых действий, а для заверения и солидарности

- объяснил Макрон.

Макрон отметил, что вопрос в том, какой будет вклад США.

Я говорил с европейскими союзниками, которые готовы участвовать в этом (размещение контингента в Украине - ред.), страны помогали Украине обеспечить военные способности, другие оказывали логистическую поддержку на месте. Вопрос в том, каким будет вклад США, и когда мы говорим об этом, то поняли, что для РФ это может быть допустимым (размещение контингента - ред.)

- рассказал Макрон.

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Великобритания и Франция разработали план миротворцев в Украине: ключевая роль США23.02.25, 11:56 • 25203 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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