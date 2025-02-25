Макрон объяснил назначение европейского контингента в Украине

Европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории, или на линию фронта, его назначение обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции с Дональдом Трампом, передает УНН.

Детали

Относительно войск. Где-то год назад мы говорили о возможности их работы в стратегических регионах - сказал Макрон.

Он отметил, что сейчас Франция говорит о направлении военных, когда будет длительный, устойчивый мир подписан Украиной и Россией, для гарантий безопасности.

Франция работала над планами вместе с Британией не для того, чтобы отправлять наши войска на оккупированные территории, или на линию фронта, а для того, чтобы обеспечить мир, обеспечить выполнение подписанного соглашения. То есть это будет мирное размещение, не для боевых действий, а для заверения и солидарности - объяснил Макрон.

Макрон отметил, что вопрос в том, какой будет вклад США.

Я говорил с европейскими союзниками, которые готовы участвовать в этом (размещение контингента в Украине - ред.), страны помогали Украине обеспечить военные способности, другие оказывали логистическую поддержку на месте. Вопрос в том, каким будет вклад США, и когда мы говорим об этом, то поняли, что для РФ это может быть допустимым (размещение контингента - ред.) - рассказал Макрон.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп уверяет, что российский диктатор Владимир Путин примет европейские миротворческие войска в Украине.

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Wall Street Journal сообщало, что Великобритания и Франция разработали план по размещению до 30 тыс. европейских миротворцев в Украине в случае достижения соглашения о прекращении огня между Киевом и Москвой.

Великобритания и Франция разработали план миротворцев в Украине: ключевая роль США