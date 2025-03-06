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Дуда про військовий контингент: це не абсолютна необхідність, можливо будуть потрібні моніторингові сили

Київ • УНН

 • 17514 перегляди

Президент Польщі заявив, що військовий контингент не є обов'язковим для контролю мирної угоди. За його словами, моніторинг можуть здійснювати сили ООН, на що може погодитись росія.

Дуда про військовий контингент: це не абсолютна необхідність, можливо будуть потрібні моніторингові сили

Військовий контингент у разі мирної угоди - це не абсолютна необхідність. Можливо потрібні будуть певні моніторингові сили, не виключено, що росія та Україна погодяться на сили ООН. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає УНН.

Ми можемо обговорити натівські чи європейські миротворчі сили, чи вони будуть потрібні. Деякі проєкти про це говорять. Це не абсолютна необхідність. Ми можемо подивитися на ситуацію щодо лінії розмежування кордонів між росією та Україною. Можливо нам будуть потрібні певні моніторингові сили, але я не виключаю можливості, що обидві сторони погодяться на сили ООН. Я вважаю, що росія погодиться й дуже багато інших країн так вважають 

- заявив Дуда.

Також він зазначив, що росія є членом ООН і можливо вона погодиться.

"Я не думаю, що вони будуть проти такого рішення", - додав Дуда.

Прем'єр України про військовий контингент: не отримували жодної офіційної пропозиції04.03.25, 15:42 • 18154 перегляди

Доповнення

2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.

26 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

Канада готова долучитися до іноземного миротворчого контингенту в разі його розгортання в Україні.

Як писав 17 лютого RMF 24, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що Польща не буде посилати військових в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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