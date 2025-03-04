Прем'єр України про військовий контингент: не отримували жодної офіційної пропозиції

Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції щодо військового контингенту від партнерів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.

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Прем'єр зазначив, що Україна говорить, що у майбутньому потрібно сформувати певну коаліцію, яка забезпечить присутність стабільного та достатнього для безпеки Євросоюзу та Європи контингенту.

Україна хотіла б приймати в цьому участь й спроможна приймати в цьому участь. Ми не отримували жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент. Якщо ми її офіційно отримаємо від наших партнерів ми будемо готові говорити про цю конкретику, створювати відповідну інфраструктуру, якщо буде необхідно, але таких пропозицій не було