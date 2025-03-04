Прем'єр України про військовий контингент: не отримували жодної офіційної пропозиції
Київ • УНН
Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо розміщення іноземного військового контингенту від партнерів. Прем'єр-міністр заявив про готовність обговорювати це питання після надходження конкретних пропозицій.
Україна не отримувала жодної офіційної пропозиції щодо військового контингенту від партнерів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції, пише УНН.
Деталі
Прем'єр зазначив, що Україна говорить, що у майбутньому потрібно сформувати певну коаліцію, яка забезпечить присутність стабільного та достатнього для безпеки Євросоюзу та Європи контингенту.
Україна хотіла б приймати в цьому участь й спроможна приймати в цьому участь. Ми не отримували жодної офіційної пропозиції про миротворчий контингент. Якщо ми її офіційно отримаємо від наших партнерів ми будемо готові говорити про цю конкретику, створювати відповідну інфраструктуру, якщо буде необхідно, але таких пропозицій не було
Президент про іноземний контингент: є різне бачення щодо кількості, важливо, яка роль буде у США26.02.25, 16:33 • 24280 переглядiв
Доповнення
2 березня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна відправить до України військовий контингент, щоб захистити виконання майбутньої мирної угоди.
26 лютого повідомлялося, що міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України.
Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.
27 лютого речник МЗС України повідомляв, що конкретики щодо військового контингенту ще не немає, триває широка дискусія в якій Україна бере активну участь.