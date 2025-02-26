Президент про іноземний контингент: є різне бачення щодо кількості, важливо, яка роль буде у США

Робота над питанням залучення іноземного контингенту в Україні триває, Україна заручилася підтримкою країн Північної Європи та Балтії, але важливими є те, яку роль будуть грати США, і є різне бачення щодо кількості. Про це він заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, передає УНН.

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"Ми працюємо над цим. Мені подобається, що доєдналася вісімка країн, яка дивиться також вже на це з позитивом. Це Nordic-Baltic, у нас була зустріч, і я думаю, що це дуже важливо. Залежить від того, яку роль будуть грати Сполучені Штати Америки в цьому всьому, залежить, я думаю, кількість країн і особовий склад, і хто чим зможе допомогти або гарантувати. Це частина гарантій безпеки. Ми робимо кроки в напрямку. У нас є поки що різне бачення щодо кількості", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що різні країни можуть мати різні уявлення про масштаби і кількість контингенту, але головне, щоб всі кроки вели до сталого та справедливого миру. Він також підкреслив, що Україна не вірить у мирні наміри росії, тому найбільш важливим гарантом безпеки залишається українська армія.

"Ми віримо в нашу армію, і це буде однією з найголовніших гарантій безпеки. Тому я збережу в будь-якому випадку кількісний склад максимально, який потрібен Україні для захисту своїх інтересів", - вказав Глава держави.

Нагадаємо

25 лютого президент Франції Емануель Макрон заявив, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.

За його словами, зараз Франція говорить про надсилання військових, коли буде тривалий, стійкий мир підписаний Україною та росією, для гарантій безпеки.