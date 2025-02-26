Президент об иностранном контингенте: есть разное видение по количеству, важно, какая роль будет у США

Работа над вопросом привлечения иностранного контингента в Украине продолжается, Украина заручилась поддержкой стран Северной Европы и Балтии, но важно то, какую роль будут играть США, и есть разное видение относительно количества. Об этом он заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает УНН.

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"Мы работаем над этим. Мне нравится, что присоединилась восьмерка стран, которая смотрит также уже на это с позитивом. Это Nordic-Baltic, у нас была встреча, и я думаю, что это очень важно. Зависит от того, какую роль будут играть Соединенные Штаты Америки в этом всем, зависит, я думаю, количество стран и личный состав, и кто чем сможет помочь или гарантировать. Это часть гарантий безопасности. Мы делаем шаги в направлении. У нас есть пока что разное видение по количеству", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что разные страны могут иметь разные представления о масштабах и количестве контингента, но главное, чтобы все шаги вели к устойчивому и справедливому миру. Он также подчеркнул, что Украина не верит в мирные намерения россии, поэтому наиболее важным гарантом безопасности остается украинская армия.

"Мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности. Поэтому я сохраню в любом случае количественный состав максимально, который нужен Украине для защиты своих интересов", - указал Глава государства.

Напомним

25 февраля президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории, или на линию фронта, его назначение обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.

По его словам, сейчас Франция говорит о направлении военных, когда будет длительный, устойчивый мир подписан Украиной и Россией, для гарантий безопасности.