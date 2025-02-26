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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4223 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

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Британія, ФРН, Франція та інші готові відправити війська для гарантування перемир'я в Україні - французький міністр

Київ  •  УНН

 • 116402 перегляди

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Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я в Україні. США планують підтримати європейські миротворчі сили після досягнення домовленості про припинення вогню.

Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України, заявив міністр фінансів Франції Ерік Ломбард в інтерв'ю Bloomberg, додавши, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримки миру, коли Україна та росія досягнуть домовленості про припинення вогню, пише УНН.

Деталі

"Велика Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська, щоб гарантувати перемир'я", сказав він Bloomberg Television в інтерв'ю Кейптауні, де він бере участь у зустрічі фінансових керівників G20.

"Якщо ми хочемо, щоб припинення вогню дотримувалося, нам потрібна підтримка США", - сказав він у середу. "Я вважаю, що американці погодилися це зробити".

Трамп запевняє, що путін прийме європейські миротворчі війська в Україні 24.02.25, 20:46 • 129132 перегляди

Раніше цього тижня Ломбард і президент Франції Еммануель Макрон вирушили до Вашингтона, щоб обговорити Україну та торгівлю зі своїми американськими колегами, включаючи президента Дональда Трампа та міністра фінансів Скотта Бессента.

"Ми обговорили всі питання, торгівлю, мита, немитні бар'єри, - сказав він. - Ми домовилися продовжити розмову, що є кроком вперед".

Він додав, що вони з Бессентом обмінялися номерами мобільних телефонів і знову зустрінуться у квітні на весняних засіданнях Міжнародного валютного фонду та Світового банку у Вашингтоні.

Ломбард бере участь у зборах фінансових керівників провідних економік світу, попри те, що США та Аргентина вирішили пропустити захід після того, як Трамп публічно посварився зі своїм південноафриканським колегою Сирілом Рамафосою через внутрішні земельні закони, політику рівності та війну в секторі Газа.

Французькі офіційні особи заявили, що Ломбард має намір підтвердити прихильність своєї країни до багатосторонності та спроектувати європейську єдність на тлі нападок Трампа на світовий порядок, регульований глобальними інституціями, які допомогли створити США. США вже вийшли із Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради з прав людини та Паризької угоди щодо клімату.

ЄС прагне якнайшвидше вступити в діалог із США задля уникнення мит Трампа05.02.25, 11:00 • 23293 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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