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ЄС прагне якнайшвидше вступити в діалог із США задля уникнення мит Трампа

Київ • УНН

 • 23410 перегляди

Єврокомісія хоче якнайшвидше розпочати переговори з США щодо запобігання введенню нових мит. ЄС готовий до складних переговорів та захисту власних інтересів у торгівлі.

Європейський Союз прагне якнайшвидше вступити в діалог зі Сполученими Штатами, щоб запобігти введенню запланованих президентом США Дональдом Трампом мит. Про це заявив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії, єврокомісар з торговельної та економічної безпеки, міжінституційних відносин і прозорості Марош Шефчович, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі 

Марош Шефчович, виступаючи на зустрічі міністрів ЄС, заявив, що він хоче "якнайшвидшої взаємодії" і чекає на підтвердження призначення кандидатів Трампа на посаду міністра торгівлі фінансиста Говарда Лютніка і торгового представника США Джеймісона Гріра.

Ми готові негайно приступити до роботи і сподіваємося, що завдяки цій ранній взаємодії ми зможемо уникнути заходів, які могли б порушити найважливіші торговельні та інвестиційні відносини на цій планеті

- заявив Шефчович.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що пріоритетним завданням є робота в галузях, де інтереси ЄС і США збігаються, як-от критично важливі ланцюжки поставок і нові технології, додавши, що ЄС готовий до складних переговорів.

"Ми будемо відкриті і прагматичні в тому, як цього домогтися. Але ми також ясно дамо зрозуміти, що завжди будемо захищати свої власні інтереси", - заявила вона у своїй промові в Брюсселі.

ЄС готовий рішуче відповісти на можливі тарифи США - фон дер Ляйєн 04.02.25, 12:59 • 30547 переглядiв

На знак того, наскільки складними будуть переговори, старший торговий радник Трампа Пітер Наварро заявив, що Європа нав'язує США свій податок на додану вартість на автомобілі. Країни ЄС застосовують ПДВ до продажів усіх автомобілів - як вітчизняних, так і іноземних.

Чиновники ЄС кажуть, що контакти з новою адміністрацією Трампа були обмежені, наголошуючи, що кандидати Трампа на головні посади не можуть спілкуватися із зарубіжними колегами, доки їхні кандидатури не будуть затверджені. 

Фон дер Ляєн і Трамп не спілкувалися з моменту інавгурації Трампа.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом США можуть запровадити нові мита на європейські товари. Єврокомісія, своєю чергою, пообіцяла рішучу відповідь на таке можливе нововведення, проте пріоритетом для ЄС має залишатися розвиток власної економіки.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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