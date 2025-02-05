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ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с США во избежание пошлин Трампа

ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с США во избежание пошлин Трампа

Киев  •  УНН

 • 8327 просмотра

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Еврокомиссия хочет как можно быстрее начать переговоры с США по предотвращению введения новых пошлин. ЕС готов к сложным переговорам и защите собственных интересов в торговле.

Европейский Союз стремится как можно быстрее вступить в диалог с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить введение запланированных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговой и экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности Марош Шефчович, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали 

Марош Шефчович, выступая на встрече министров ЕС, заявил, что он хочет «скорейшего взаимодействия» и ждет подтверждения назначения кандидатов Трампа на должность министра торговли финансиста Говарда Лютника и торгового представителя США Джеймисона Грира.

Мы готовы немедленно приступить к работе и надеемся, что благодаря этому раннему взаимодействию мы сможем избежать мер, которые могли бы нарушить важнейшие торговые и инвестиционные отношения на этой планете

- заявил Шефчович.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приоритетной задачей является работа в областях, где интересы ЕС и США совпадают, таких как критически важные цепочки поставок и новые технологии, добавив, что ЕС готов к сложным переговорам.

«Мы будем открыты и прагматичны в том, как этого добиться. Но мы также ясно дадим понять, что всегда будем защищать свои собственные интересы», - заявила она в своей речи в Брюсселе.

ЕС готов решительно ответить на возможные тарифы США - фон дер Ляйен04.02.25, 12:59 • 28530 просмотров

В знак того, насколько сложными будут переговоры, старший торговый советник Трампа Питер Наварро заявил, что Европа навязывает США свой налог на добавленную стоимость на автомобили. Страны ЕС применяют НДС к продажам всех автомобилей - как отечественных, так и иностранных.

Чиновники ЕС говорят, что контакты с новой администрацией Трампа были ограничены, подчеркивая, что кандидаты Трампа на главные должности не могут общаться с зарубежными коллегами, пока их кандидатуры не будут утверждены. 

Фон дер Ляйен и Трамп не общались с момента инаугурации Трампа.

Напомним 

Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США могут ввести новые пошлины на европейские товары. Еврокомиссия, в свою очередь, пообещала решительный ответ на такое возможное нововведение, однако приоритетом для ЕС должно оставаться развитие собственной экономики.

Алина Волянская

Алина Волянская

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