ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с США во избежание пошлин Трампа
Киев • УНН
Еврокомиссия хочет как можно быстрее начать переговоры с США по предотвращению введения новых пошлин. ЕС готов к сложным переговорам и защите собственных интересов в торговле.
Европейский Союз стремится как можно быстрее вступить в диалог с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить введение запланированных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Об этом заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговой и экономической безопасности, межинституциональных отношений и прозрачности Марош Шефчович, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Марош Шефчович, выступая на встрече министров ЕС, заявил, что он хочет «скорейшего взаимодействия» и ждет подтверждения назначения кандидатов Трампа на должность министра торговли финансиста Говарда Лютника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
Мы готовы немедленно приступить к работе и надеемся, что благодаря этому раннему взаимодействию мы сможем избежать мер, которые могли бы нарушить важнейшие торговые и инвестиционные отношения на этой планете
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что приоритетной задачей является работа в областях, где интересы ЕС и США совпадают, таких как критически важные цепочки поставок и новые технологии, добавив, что ЕС готов к сложным переговорам.
«Мы будем открыты и прагматичны в том, как этого добиться. Но мы также ясно дадим понять, что всегда будем защищать свои собственные интересы», - заявила она в своей речи в Брюсселе.
ЕС готов решительно ответить на возможные тарифы США - фон дер Ляйен04.02.25, 12:59 • 28530 просмотров
В знак того, насколько сложными будут переговоры, старший торговый советник Трампа Питер Наварро заявил, что Европа навязывает США свой налог на добавленную стоимость на автомобили. Страны ЕС применяют НДС к продажам всех автомобилей - как отечественных, так и иностранных.
Чиновники ЕС говорят, что контакты с новой администрацией Трампа были ограничены, подчеркивая, что кандидаты Трампа на главные должности не могут общаться с зарубежными коллегами, пока их кандидатуры не будут утверждены.
Фон дер Ляйен и Трамп не общались с момента инаугурации Трампа.
Напомним
Ранее УНН писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время США могут ввести новые пошлины на европейские товары. Еврокомиссия, в свою очередь, пообещала решительный ответ на такое возможное нововведение, однако приоритетом для ЕС должно оставаться развитие собственной экономики.