Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в войне рф против Украины, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард в интервью Bloomberg, добавив, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира, когда Украина и россия достигнут договоренности о прекращении огня, пишет УНН.

Детали

"Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы прислать войска, чтобы гарантировать перемирие", сказал он Bloomberg Television в интервью Кейптауне, где он участвует во встрече финансовых руководителей G20.

"Если мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось, нам нужна поддержка США, - сказал он в среду. - Я считаю, что американцы согласились это сделать".

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине

Ранее на этой неделе Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон отправились в Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

"Мы обсудили все вопросы, торговлю, пошлины, нетаможенные барьеры, - сказал он. - Мы договорились продолжить разговор, что является шагом вперед".

Он добавил, что они с Бессентом обменялись номерами мобильных телефонов и снова встретятся в апреле на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ломбард участвует в собрании финансовых руководителей ведущих экономик мира, несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить мероприятие после того, как Трамп публично поссорился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой из-за внутренних земельных законов, политики равенства и войны в секторе Газа.

Французские официальные лица заявили, что Ломбард намерен подтвердить приверженность своей страны к многосторонности и спроектировать европейское единство на фоне нападок Трампа на мировой порядок, регулируемый глобальными институтами, которые помогли создать США. США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского соглашения по климату.

ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с США во избежание пошлин Трампа