Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
Киев • УНН
Британия, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. США планируют поддержать европейские миротворческие силы после достижения договоренности о прекращении огня.
Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в войне рф против Украины, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард в интервью Bloomberg, добавив, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира, когда Украина и россия достигнут договоренности о прекращении огня, пишет УНН.
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"Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы прислать войска, чтобы гарантировать перемирие", сказал он Bloomberg Television в интервью Кейптауне, где он участвует во встрече финансовых руководителей G20.
"Если мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось, нам нужна поддержка США, - сказал он в среду. - Я считаю, что американцы согласились это сделать".
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Ранее на этой неделе Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон отправились в Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.
"Мы обсудили все вопросы, торговлю, пошлины, нетаможенные барьеры, - сказал он. - Мы договорились продолжить разговор, что является шагом вперед".
Он добавил, что они с Бессентом обменялись номерами мобильных телефонов и снова встретятся в апреле на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.
Ломбард участвует в собрании финансовых руководителей ведущих экономик мира, несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить мероприятие после того, как Трамп публично поссорился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой из-за внутренних земельных законов, политики равенства и войны в секторе Газа.
Французские официальные лица заявили, что Ломбард намерен подтвердить приверженность своей страны к многосторонности и спроектировать европейское единство на фоне нападок Трампа на мировой порядок, регулируемый глобальными институтами, которые помогли создать США. США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского соглашения по климату.
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