ukenru
Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
08:58 • 990 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
07:55 • 19046 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 62802 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times
25 февраля, 18:54 • 104574 просмотра

Вашингтон отказался от самых жестких требований: Украина соглашается на сделку с США - Financial Times

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 105993 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 104306 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 101973 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Эксклюзив
Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования
25 февраля, 15:51 • 91913 просмотра

Встреча фармбизнеса с Верещук: участники рынка предупреждают о последствиях нового регулирования

Эксклюзив
Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко
25 февраля, 15:30 • 75560 просмотра

Расследователи обнаружили новое имущество, связанное с семьей заместителя министра юстиции Гайченко

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма
25 февраля, 10:21 • 105875 просмотра

Сколько необходимо для восстановления Украины на следующие 10 лет - названа ошеломляющая сумма

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

Масштабный блэкаут в Чили: миллионы людей и крупнейшая медная шахта без света

26 февраля, 00:42 • 36300 просмотра
Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

Европа должна взять на себя основную ответственность за помощь Украине - Трамп

26 февраля, 01:01 • 61596 просмотра
Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

Трамп планирует продавать американское гражданство за 5 млн долларов

03:20 • 28633 просмотра
рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

рф атакуют Сумы новыми дронами - они малозаметны и тихие

03:46 • 24829 просмотра
День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

День сопротивления оккупации Крыма: 26 февраля - важная дата в борьбе за территориальную целостность Украины

04:30 • 52516 просмотра
публикации
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 148649 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 201949 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 279712 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 282871 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 257037 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

08:37 • 6996 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 106837 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 114788 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 115412 просмотра
«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

«Изнурительные и жалкие": Джастин Бибер опроверг слухи об употреблении наркотиков

24 февраля, 09:30 • 138112 просмотра
Актуальное
Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Киев  •  УНН

 • 19018 просмотра

Read in English

Британия, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине. США планируют поддержать европейские миротворческие силы после достижения договоренности о прекращении огня.

Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в войне рф против Украины, заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард в интервью Bloomberg, добавив, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира, когда Украина и россия достигнут договоренности о прекращении огня, пишет УНН.

Детали

"Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы прислать войска, чтобы гарантировать перемирие", сказал он Bloomberg Television в интервью Кейптауне, где он участвует во встрече финансовых руководителей G20.

"Если мы хотим, чтобы прекращение огня соблюдалось, нам нужна поддержка США, - сказал он в среду. - Я считаю, что американцы согласились это сделать".

Трамп уверяет, что путин примет европейские миротворческие войска в Украине24.02.25, 20:46 • 128935 просмотров

Ранее на этой неделе Ломбард и президент Франции Эммануэль Макрон отправились в Вашингтон, чтобы обсудить Украину и торговлю со своими американскими коллегами, включая президента Дональда Трампа и министра финансов Скотта Бессента.

"Мы обсудили все вопросы, торговлю, пошлины, нетаможенные барьеры, - сказал он. - Мы договорились продолжить разговор, что является шагом вперед".

Он добавил, что они с Бессентом обменялись номерами мобильных телефонов и снова встретятся в апреле на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

Ломбард участвует в собрании финансовых руководителей ведущих экономик мира, несмотря на то, что США и Аргентина решили пропустить мероприятие после того, как Трамп публично поссорился со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамафосой из-за внутренних земельных законов, политики равенства и войны в секторе Газа.

Французские официальные лица заявили, что Ломбард намерен подтвердить приверженность своей страны к многосторонности и спроектировать европейское единство на фоне нападок Трампа на мировой порядок, регулируемый глобальными институтами, которые помогли создать США. США уже вышли из Всемирной организации здравоохранения, Совета по правам человека и Парижского соглашения по климату.

ЕС стремится как можно быстрее вступить в диалог с США во избежание пошлин Трампа05.02.25, 11:00 • 23274 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
vsemirnii-bankВсемирный банк
vsesvitnia-orhanizatsiia-okhorony-zdoroviaВсемирная организация здравоохранения
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы