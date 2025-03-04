Премьер Украины о военном контингенте: не получали ни одного официального предложения
Киев • УНН
Украина не получала официальных предложений по размещению иностранного военного контингента от партнеров. Премьер-министр заявил о готовности обсуждать этот вопрос после поступления конкретных предложений.
Украина не получала ни одного официального предложения по военному контингенту от партнеров. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, пишет УНН.
Детали
Премьер отметил, что Украина говорит о необходимости формирования определенной коалиции, которая обеспечит присутствие стабильного и достаточного для безопасности Европейского Союза и Европы контингента.
Украина хотела бы участвовать в этом и способна участвовать в этом. Мы не получали ни одного официального предложения о миротворческом контингенте. Если мы его официально получим от наших партнеров, мы будем готовы говорить о конкретике, создавать соответствующую инфраструктуру, если это будет необходимо, но таких предложений не было
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2 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна отправит в Украину военный контингент, чтобы защитить выполнение будущего мирного соглашения.
26 февраля сообщалось, что министр финансов Франции Эрик Ломбар заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для гарантирования перемирия в войне РФ против Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будет отправлен на оккупированные территории или на линию фронта, его назначение - обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.
27 февраля спикер МИД Украины сообщал, что конкретики по военному контингенту еще нет, продолжается широкая дискуссия, в которой Украина принимает активное участие.