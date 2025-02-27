Тихий про військовий контингент: конкретики ще немає, триває дискусія

Конкретики щодо військового контингенту ще не немає, триває широка дискусія в якій Україна бере активну участь.

Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

На запитання, чи Україна не погоджується з баченням Франції щодо розміщення військового контингенту, Тихий відповів:

Станом на зараз немає ні суперечок, ні протистояння в позиціях. Є широка європейська дискусія яка триває з цього приводу й в якій ми беремо участь

Тихий зазначив, що в рамках цієї дискусії різні країни висловлюють поки що свої думки, ідеї, пропозиції, бачення, як може відбуватися розміщення, надіслання контингенту.

Станом на зараз конкретики ще немає, вона в процесі обговорення. Тому ранувато говорити про конкретні цифри, місця розташування, який це саме буде контингент й де він буде розташовуватися - сказав Тихий.

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Речник МЗС наголосив, що йде широка дискусія в якій Україна бере активну участь. Загалом закриття неба можливо навіть більш важливе ніж присутність сухопутних військ.

Ми хочемо її розширити на розуміння того, що якщо вже ухвалюється рішення про те, щоб когось надсилати в Україну, то давайте, думати комплексно. Тому що лише один сухопутний компонент - це лише один з компонентів. Загалом закриття неба, як елемент, воно не менше, а можливо навіть більш важливе ніж присутність сухопутних військ. Тому що саме домінування росії в небі станом на зараз дозволяє їй в принципі превалювати на полі бою, досі тероризувати українські міста - зазначив Тихий.

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Доповнення

Міністр фінансів Франції Ерік Ломбард заявив, що Британія, Німеччина, Франція та інші європейські країни готові надіслати війська для гарантування перемир'я у війні рф проти України, додавши, що очікує, що США нададуть підтримку європейським військам для підтримки миру, коли Україна та росія досягнуть домовленості про припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що європейський контингент в Україні не будуть надсилати на окуповані території, або на лінію фронту, його призначення забезпечити мир та виконання майбутньої мирної угоди.