Тихий о военном контингенте: конкретики еще нет, продолжается дискуссия

Конкретики относительно военного контингента еще нет, продолжается широкая дискуссия в которой Украина принимает активное участие.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

На вопрос, не согласна ли Украина с видением Франции относительно размещения военного контингента, Тихий ответил:

По состоянию на сейчас нет ни споров, ни противостояния в позициях. Есть широкая европейская дискуссия, которая продолжается по этому поводу и в которой мы участвуем

Тихий отметил, что в рамках этой дискуссии разные страны высказывают пока свои мысли, идеи, предложения, видение, как может происходить размещение, отправка контингента.

По состоянию на сейчас конкретики еще нет, она в процессе обсуждения. Поэтому рановато говорить о конкретных цифрах, местах расположения, какой это именно будет контингент и где он будет располагаться - сказал Тихий.

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Представитель МИД подчеркнул, что идет широкая дискуссия в которой Украина принимает активное участие. В общем закрытие неба возможно даже более важное чем присутствие сухопутных войск.

Мы хотим ее расширить на понимание того, что если уж принимается решение о том, чтобы кого-то посылать в Украину, то давайте, думать комплексно. Потому что только один сухопутный компонент - это лишь один из компонентов. В целом закрытие неба, как элемент, оно не менее, а возможно даже более важно чем присутствие сухопутных войск. Потому что именно доминирование России в небе по состоянию на сейчас позволяет ей в принципе превалировать на поле боя, до сих пор терроризировать украинские города - отметил Тихий.

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Дополнение

Министр финансов Франции Эрик Ломбард заявил, что Великобритания, Германия, Франция и другие европейские страны готовы отправить войска для обеспечения перемирия в войне РФ против Украины, добавив, что ожидает, что США окажут поддержку европейским войскам для поддержания мира, когда Украина и Россия достигнут договоренности о прекращении огня.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что европейский контингент в Украине не будут отправлять на оккупированные территории, или на линию фронта, его назначение обеспечить мир и выполнение будущего мирного соглашения.