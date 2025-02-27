МИД об иностранном контингенте: долгосрочная безопасность должна предусматривать присутствие союзников в море и воздухе, дискуссии идут

Любая долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие украинских союзников в Черном море и воздухе. Украина об этом уже с партнерами говорит на переговорах. Также это будет обсуждаться на специальном заседании Европейского совета 6 марта. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Что касается контингента. Сегодня министр Андрей Сибига сделал важное заявление о необходимости расширения дискуссии о контингенте с только наземных, сухопутных до также разговора об обеспечении безопасности неба и моря - сказал Тихий.

Он подчеркнул, что Украина считает, что если партнеры и союзники готовы вести разговор, обсуждать возможную отправку этих контингентов для обеспечения мира и безопасности долгосрочно в Украине, то, по мнению Киева, вполне возможно так же говорить и о безопасности неба, о закрытии украинского неба, в том числе патрулирования союзниками на своих самолетах.

Любая долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие союзников наших в Черном море, воздухе. Мы об этом уже с ними говорим на переговорах. Считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения. У нас впереди важные раунды обсуждений этих обязательств по безопасности, гарантий долгосрочных для Украины. Это европейская встреча, которую созывает президент Европейского совета Кошта 6 марта, и некоторые другие встречи. Убежден, что все эти параметры могут быть обсуждены на этих встречах - рассказал Тихий.

Ранее

Глава МИД Украины Андрей Сибига написал в соцсетях, что "обсуждение возможного развертывания иностранных контингентов в Украине в рамках более широких гарантий мира и безопасности в основном сосредотачивалось на вопросе непосредственного присутствия войск "на земле". Впрочем, обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее, а, возможно, и более важным. Внимание должно быть сосредоточено на всех трех компонентах - суше, воздушном пространстве и море".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на специальное заседание Европейского совета 6 марта, которое будет посвящено европейской обороне и Украине.