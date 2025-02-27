Зеленського запросили на саміт ЄС по Україні 6 березня

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Зеленського до Брюсселя на спеціальне засідання щодо європейської оборони. Зустріч розпочнеться о 12:30 з обговорення безпекових гарантій для України.

Президента України Володимира Зеленського запрошено на спеціальне засідання Європейської ради 6 березня, яке буде присвячено європейській обороні та Україні, повідомив у листі-запрошенні президент Євроради Антоніу Кошта у четвер, пише УНН.

Я запросив Президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської ради, щоб обговорити з нами останні події

- написав Кошта у листі.

Як повідомляється, що стосується України, то "є новий імпульс, який має призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру". "Тому для нас важливо обмінятися про те, як далі підтримувати Україну, і про принципи, які слід поважати в майбутньому. ЄС та його країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", - зазначив Кошта у листі.

Щодо європейської оборони, то мета Кошти, як вказано, "полягає в тому, щоб продовжити неформальну зустріч 3 лютого з метою ухвалення перших рішень у короткостроковій перспективі, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення безпосередніх і майбутніх викликів її безпеці".

"Ми розпочнемо нашу зустріч о 12:30 (за місцевим часом) з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським під час обіду. Потім ми зосередимося на європейській обороні, а потім обговоримо Україну", - повідомив Кошта.

Макрон розповів лідерам ЄС про переговори з Трампом щодо України26.02.25, 17:38 • 23878 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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