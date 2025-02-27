Зеленського запросили на саміт ЄС по Україні 6 березня
Київ • УНН
Президент Європейської ради Антоніу Кошта запросив Зеленського до Брюсселя на спеціальне засідання щодо європейської оборони. Зустріч розпочнеться о 12:30 з обговорення безпекових гарантій для України.
Президента України Володимира Зеленського запрошено на спеціальне засідання Європейської ради 6 березня, яке буде присвячено європейській обороні та Україні, повідомив у листі-запрошенні президент Євроради Антоніу Кошта у четвер, пише УНН.
Я запросив Президента Зеленського приїхати до Брюсселя з нагоди засідання Європейської ради, щоб обговорити з нами останні події
Як повідомляється, що стосується України, то "є новий імпульс, який має призвести до всеосяжного, справедливого та тривалого миру". "Тому для нас важливо обмінятися про те, як далі підтримувати Україну, і про принципи, які слід поважати в майбутньому. ЄС та його країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за безпеку Європи. Тому ми повинні бути готові до можливого європейського внеску в гарантії безпеки, які будуть необхідні для забезпечення тривалого миру в Україні", - зазначив Кошта у листі.
Щодо європейської оборони, то мета Кошти, як вказано, "полягає в тому, щоб продовжити неформальну зустріч 3 лютого з метою ухвалення перших рішень у короткостроковій перспективі, щоб Європа стала більш суверенною, більш спроможною та краще оснащеною для вирішення безпосередніх і майбутніх викликів її безпеці".
"Ми розпочнемо нашу зустріч о 12:30 (за місцевим часом) з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту, після чого відбудеться дискусія з президентом Зеленським під час обіду. Потім ми зосередимося на європейській обороні, а потім обговоримо Україну", - повідомив Кошта.
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