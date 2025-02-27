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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленского пригласили на саммит ЕС по Украине 6 марта

Зеленского пригласили на саммит ЕС по Украине 6 марта

Киев  •  УНН

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Президент Европейского совета Антониу Кошта пригласил Зеленского в Брюссель на специальное заседание по европейской обороне. Встреча начнется в 12:30 с обсуждения гарантий безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на специальное заседание Европейского совета 6 марта, которое будет посвящено европейской обороне и Украине, сообщил в письме-приглашении президент Евросовета Антониу Кошта в четверг, пишет УНН.

Я пригласил Президента Зеленского приехать в Брюссель по случаю заседания Европейского совета, чтобы обсудить с нами последние события

- написал Кошта в письме.

Как сообщается, что касается Украины, то «есть новый импульс, который должен привести к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру». «Поэтому для нас важно обменяться вопросами о том, как дальше поддерживать Украину, и о принципах, которые следует уважать в будущем. ЕС и его страны-члены готовы взять на себя больше ответственности за безопасность Европы. Поэтому мы должны быть готовы к возможному европейскому вкладу в гарантии безопасности, которые будут необходимы для обеспечения длительного мира в Украине», - отметил Кошта в письме.

Что касается европейской обороны, то цель Фонда, как указано, «заключается в том, чтобы продолжить неформальную встречу 3 февраля с целью принятия первых решений в краткосрочной перспективе, чтобы Европа стала более суверенной, более способной и лучше оснащенной для решения непосредственных и будущих вызовов ее безопасности».

«Мы начнем нашу встречу в 12:30 (по местному времени) с традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента, после чего состоится дискуссия с президентом Зеленским во время обеда. Затем мы сосредоточимся на европейской обороне, а затем обсудим Украину», - сообщил Кошта.

Макрон рассказал лидерам ЕС о переговорах с Трампом по Украине26.02.25, 17:38 • 22747 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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