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Макрон рассказал лидерам ЕС о переговорах с Трампом по Украине

Макрон рассказал лидерам ЕС о переговорах с Трампом по Украине

Киев  •  УНН

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Президент Франции провел видеоконференцию с лидерами 27 стран ЕС после встречи с Трампом. Макрон подтвердил общую приверженность созданию условий для длительного мира в Украине.

Представители 27 государств-членов ЕС приняли участие в видеоконференции, во время которой французский лидер какого консенсуса удалось достичь по итогам визита в США.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Макрона в соцсети X.

Новая встреча со всеми европейскими лидерами сегодня утром в режиме видеоконференции по инициативе Президента Косты, отметил лидер Франции.  

После моего обмена мнениями с Дональдом Трампом в Вашингтоне и накануне заседания Европейского Совета 6 марта, мы подтвердили нашу решимость работать вместе, чтобы создать условия для прочного и длительного мира в Украине и для нашей европейской безопасности.

 - сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним,

Ранее  председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил в сети Х, что президент Франции Макрон проинформировал страны-члены ЕС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что это "очень полезно для подготовки нашего специального Европейского совета 6 марта, где мы будем принимать решения по нашей поддержке Украины и укреплению европейской обороны".

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
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