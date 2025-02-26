Макрон рассказал лидерам ЕС о переговорах с Трампом по Украине

Представители 27 государств-членов ЕС приняли участие в видеоконференции, во время которой французский лидер какого консенсуса удалось достичь по итогам визита в США.

Об этом передает УНН со ссылкой на страницу Макрона в соцсети X.

Новая встреча со всеми европейскими лидерами сегодня утром в режиме видеоконференции по инициативе Президента Косты, отметил лидер Франции.

После моего обмена мнениями с Дональдом Трампом в Вашингтоне и накануне заседания Европейского Совета 6 марта, мы подтвердили нашу решимость работать вместе, чтобы создать условия для прочного и длительного мира в Украине и для нашей европейской безопасности. - сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним,

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил в сети Х, что президент Франции Макрон проинформировал страны-члены ЕС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом. Он отметил, что это "очень полезно для подготовки нашего специального Европейского совета 6 марта, где мы будем принимать решения по нашей поддержке Украины и укреплению европейской обороны".