Лідери ЄС провели відеоконференцію перед самітом по Україні: Макрон поділився деталями зустрічі з Трампом
Київ • УНН
Президент Франції Макрон проінформував лідерів ЄС про результати зустрічі з Трампом у Вашингтоні. Це обговорення відбулося напередодні спеціальної Європейської ради 6 березня щодо підтримки України.
Президент Франції Еммануель Макрон проінформував країни-члени ЄС про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні перед самітом лідерів блоку по Україні та обороні Європи 6 березня, повідомив голова Євроради Антоніу Кошта у середу, пише УНН.
Продовжуючи працювати над тісною європейською координацією, сьогодні президент (Франції) Еммануель Макрон поінформував лідерів ЄС про свою зустріч із (президентом США) Дональдом Трампом на початку цього тижня у Вашингтоні. Дуже корисно для підготовки нашої спеціальної Європейської ради 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони
Нагадаємо
Кошта анонсував на 26 лютого відеоконференцію членів Ради ЄС перед самітом по Україні та обороні Європи 6 березня, де хотів почути президента Франції Еммануеля Макрона про зустріч з президентом США Дональдом Трампом.