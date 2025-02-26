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Лидеры ЕС провели видеоконференцию перед саммитом по Украине: Макрон поделился деталями встречи с Трампом

Лидеры ЕС провели видеоконференцию перед саммитом по Украине: Макрон поделился деталями встречи с Трампом

Киев  •  УНН

 • 5547 просмотра

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Президент Франции Макрон проинформировал лидеров ЕС о результатах встречи с Трампом в Вашингтоне. Это обсуждение состоялось накануне специального Европейского совета 6 марта по поддержке Украины.

Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал страны-члены ЕС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне перед саммитом лидеров блока по Украине и обороне Европы 6 марта, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в среду, пишет УНН.

Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент (Франции) Эммануэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с (президентом США) Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне. Очень полезно для подготовки нашего специального Европейского совета 6 марта, где мы будем принимать решения относительно нашей поддержки Украины и укрепления европейской обороны

- написал Кошта в X.

Напомним

Кошта анонсировал на 26 февраля видеоконференцию членов Совета ЕС перед саммитом по Украине и обороне Европы 6 марта, где хотел услышать президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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