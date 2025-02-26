Лидеры ЕС провели видеоконференцию перед саммитом по Украине: Макрон поделился деталями встречи с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал страны-члены ЕС о результатах встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне перед саммитом лидеров блока по Украине и обороне Европы 6 марта, сообщил председатель Евросовета Антониу Кошта в среду, пишет УНН.

Продолжая работать над тесной европейской координацией, сегодня президент (Франции) Эммануэль Макрон проинформировал лидеров ЕС о своей встрече с (президентом США) Дональдом Трампом в начале этой недели в Вашингтоне. Очень полезно для подготовки нашего специального Европейского совета 6 марта, где мы будем принимать решения относительно нашей поддержки Украины и укрепления европейской обороны