Голова Євроради скликає відеоконференцію перед самітом по Україні: хоче почути Макрона про зустріч з Трампом
Київ • УНН
Антоніу Кошта оголосив про проведення відеоконференції членів Ради ЄС. На зустрічі Еммануель Макрон доповість про свій нещодавній візит до Вашингтона.
Голова Євроради Антоніу Кошта повідомив, що скликає на 26 лютого відеоконференцію перед самітом по Україні та обороні Європи, де хоче почути президента Франції Еммануеля Макрона про зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.
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"Щоб підготуватися до спеціального засідання Європейської ради 6 березня, я організую відеоконференцію членів Ради ЄС завтра вранці, щоб почути звіт президента Еммануеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона", - написав голова Євроради Антоніу Кошта у X.
У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня24.02.25, 12:46 • 101795 переглядiв