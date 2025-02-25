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15 березня, 19:03 • 119570 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179107 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144724 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136646 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116205 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102763 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 139705 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 133731 перегляди

П’ять вражаючих фільмів у жанрі фентезі: що подивитися цими вихідними

14 березня, 19:56 • 128004 перегляди

“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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Голова Євроради скликає відеоконференцію перед самітом по Україні: хоче почути Макрона про зустріч з Трампом

Голова Євроради скликає відеоконференцію перед самітом по Україні: хоче почути Макрона про зустріч з Трампом

Київ • УНН

 • 27312 перегляди

Антоніу Кошта оголосив про проведення відеоконференції членів Ради ЄС. На зустрічі Еммануель Макрон доповість про свій нещодавній візит до Вашингтона.

Голова Євроради Антоніу Кошта повідомив, що скликає на 26 лютого відеоконференцію перед самітом по Україні та обороні Європи, де хоче почути президента Франції Еммануеля Макрона про зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

Деталі

"Щоб підготуватися до спеціального засідання Європейської ради 6 березня, я організую відеоконференцію членів Ради ЄС завтра вранці, щоб почути звіт президента Еммануеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона", - написав голова Євроради Антоніу Кошта у X.

У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня24.02.25, 12:46 • 101795 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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