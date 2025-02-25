Голова Євроради скликає відеоконференцію перед самітом по Україні: хоче почути Макрона про зустріч з Трампом

Голова Євроради Антоніу Кошта повідомив, що скликає на 26 лютого відеоконференцію перед самітом по Україні та обороні Європи, де хоче почути президента Франції Еммануеля Макрона про зустріч з президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

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"Щоб підготуватися до спеціального засідання Європейської ради 6 березня, я організую відеоконференцію членів Ради ЄС завтра вранці, щоб почути звіт президента Еммануеля Макрона про його нещодавній візит до Вашингтона", - написав голова Євроради Антоніу Кошта у X.

У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня