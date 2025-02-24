У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає на 6 березня спеціальне засідання для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Про це Кошта заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

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"Усі ми хочемо, щоб ця війна завершилася, щоб страждання і руйнування припинилися. росія становить загрозу міжнародному порядку, заснованому на праві та законі. путін прагне розділити нас, а ми сьогодні кажемо, що наша підтримка є сильною, об’єднаною та непохитною. Не буде успішних переговорів, ані тривалого миру без Україні і без ЄС. Лише конкретні і чіткі гарантії безпеки дозволять забезпечити комплексний, справедливий і довготривалий мир. ЄС готовий зробити все можливе для своєї безпеки та підтримки України. Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Ми тісно співпрацюємо з Єврокомісією. Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України", - сказав Кошта.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас мала представити сьогодні нову оборонну ініціативу, щоби підтримати Україну.

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