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У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня

У ЄС скликають спеціальне засідання щодо України 6 березня

Київ • УНН

 • 101795 перегляди

Антоніу Кошта скликає спеціальне засідання Європейської ради для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. ЄС готовий збільшити фінансову та військову підтримку України.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта скликає на 6 березня спеціальне засідання для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Про це Кошта заявив під час саміту "Підтримуй Україну", передає кореспондент УНН.

Деталі

"Усі ми хочемо, щоб ця війна завершилася, щоб страждання і руйнування припинилися. росія становить загрозу міжнародному порядку, заснованому на праві та законі. путін прагне розділити нас, а ми сьогодні кажемо, що наша підтримка є сильною, об’єднаною та непохитною. Не буде успішних переговорів, ані тривалого миру без Україні і без ЄС. Лише конкретні і чіткі гарантії безпеки дозволять забезпечити комплексний, справедливий і довготривалий мир. ЄС готовий зробити все можливе для своєї безпеки та підтримки України. Саме тому я скликаю спеціальне засідання Європейської ради наступного тижня, 6 березня, для обговорення підтримки України та посилення оборони Європи. Ми тісно співпрацюємо з Єврокомісією. Ми готові збільшити нашу фінансову та військову підтримку України", - сказав Кошта.

Нагадаємо

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас мала представити сьогодні нову оборонну ініціативу, щоби підтримати Україну.

ЄС готує "дуже сильний сигнал" новим пакетом допомоги для України: єврокомісар прокоментував "плітки" щодо цифр21.02.25, 14:43 • 25892 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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