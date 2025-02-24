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В ЕС созовут специальное заседание по Украине 6 марта

В ЕС созовут специальное заседание по Украине 6 марта

Киев  •  УНН

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Антониу Кошта созывает специальное заседание Европейского совета для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы. ЕС готов увеличить финансовую и военную поддержку Украины.

Президент Европейского совета Антониу Кошта созывает на 6 марта специальное заседание для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы. Об этом Кошта заявил во время саммита «Поддерживай Украину», передает корреспондент УНН.

Детали

«Все мы хотим, чтобы эта война завершилась, чтобы страдания и разрушения прекратились. россия представляет угрозу международному порядку, основанному на праве и законе. путин стремится разделить нас, а мы сегодня говорим, что наша поддержка является сильной, объединенной и непоколебимой. Не будет ни успешных переговоров, ни длительного мира без Украины и без ЕС. Только конкретные и четкие гарантии безопасности позволят обеспечить комплексный, справедливый и долговременный мир. ЕС готов сделать все возможное для своей безопасности и поддержки Украины. Именно поэтому я созываю специальное заседание Европейского совета на следующей неделе, 6 марта, для обсуждения поддержки Украины и усиления обороны Европы. Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией. Мы готовы увеличить нашу финансовую и военную поддержку Украины», - сказал Кошта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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