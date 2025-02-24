Каллас сподівається на ухвалення 16-го пакету санкцій ЄС проти рф

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас висловила сподівання, що ЄС сьогодні ухвалить 16-й пакет санкцій проти рф та надасть підтримку новій оборонній ініціативі для України, обговорення якої заплановано сьогодні, пише УНН.

Ми маємо підтримати Україну прямо зараз більше, ніж будь-коли, ми обговорюємо і, сподіваюся, зможемо ухвалити 16-й пакет санкцій, який містить від ігрових консолей до тіньового флоту різні різні аспекти. Також ми висунули нову оборонну ініціативу, щоби підтримати Україну можливостями боєприпасів у короткостроковій перспективі, але вони те, що їм потрібно. Тому я також очікую, що ця політична дискусія буде продовжена - сказала Каллас.

Голова дипломатії ЄС висловила сподівання, що нова оборонна ініціатива для України "також отримає підтримку".

"Сьогодні ми не обговорюємо власний захист. Ми обговоримо це на позачерговому європейському саміті, скликаному на 6 березня, і саме там ми обговоримо це", - вказала Каллас.

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На запитання, як може гарантувати, що план ЄС з Україною заплановано "як план А, а не Б", голова дипломатії ЄС вказала: "Ми підтримуємо Україну, і якщо Україна стоятиме твердо, то будь-який план без України чи Європи просто не спрацює. Ось чому нас треба взяти всередину".