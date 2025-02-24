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15 березня, 19:03 • 119564 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 179090 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 144720 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 136643 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 116205 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107325 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

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Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть

Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть

Київ • УНН

 • 21475 перегляди

Кая Каллас вирушає до США для зустрічі з держсекретарем Марко Рубіо. Метою візиту є обговорення важливих питань та збереження єдності між європейськими та американськими лідерами.

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що у вівторок, 25 лютого, їде до Сполучених Штатів для зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, пише УНН.

Я... їду завтра до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Марко Рубіо та іншими там, щоб обговорити ці питання, тому що це надзвичайно важливо. Також важливо, щоб ми зберігали єдність і щоб усі обговорювані моменти були однаковими з різними європейськими лідерами, які зустрічаються з американцями

- сказала Каллас, відповідаючи на запитання, хто має бути тією людиною, яка виступатиме від імені Європи і наскільки стурбована політичним, культурним розривом між Європою та США, на тлі шокуючих речей від Трампа, який називає Зеленського "диктатором" і т.п.

"Звічно, ми не можемо говорити за президента Трампа. І ці заяви досить цікаві. Я маю на увазі, "диктатор" - спершу, коли я почула про це, я була впевнена, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у путіна не було виборів, або в росії не було виборів 25 років, Зеленський обраний лідер, обраний на вільних і чесних виборах. І, звичайно, під час війни не можна проводити вибори. Багато країн мають у своїх конституціях положення про те, що не можна проводити вибори. І чому? Тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, а не в ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якому ви повинні зосередити вашу силу", - додала голова дипломатії ЄС.

При цьому на тлі того, що до США на переговори їдуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Каллас вказала, що "добре, що ми маємо якомога більше взаємодій з новою адміністрацією у Сполучених Штатах".

Коментуючи те, що відколи Трамп був переобраний, європейці заявили, що їх не можна виключати з переговорів щодо війни в Україні, але "саме це і сталося, і, схоже, європейці не знають, що з цим робити", голова дипломатії ЄС зауважила, що "угода без цього не спрацює". "Тож це дуже ясно. Ви можете обговорювати з путіним все, що хочете. Але якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду, і ось чому нам потрібно обговорювати все, що є".

"Підійшли дуже-дуже близько до того, щоб щось підписати": спецпредставник Трампа про мирну угоду між Україною та рф23.02.25, 23:22 • 27152 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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