Голова дипломатії ЄС їде до США на зустріч з держсекретарем: що обговорюватимуть

Голова дипломатії ЄС Кая Каллас повідомила, що у вівторок, 25 лютого, їде до Сполучених Штатів для зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо, пише УНН.

Я... їду завтра до Сполучених Штатів, щоб зустрітися з Марко Рубіо та іншими там, щоб обговорити ці питання, тому що це надзвичайно важливо. Також важливо, щоб ми зберігали єдність і щоб усі обговорювані моменти були однаковими з різними європейськими лідерами, які зустрічаються з американцями - сказала Каллас, відповідаючи на запитання, хто має бути тією людиною, яка виступатиме від імені Європи і наскільки стурбована політичним, культурним розривом між Європою та США, на тлі шокуючих речей від Трампа, який називає Зеленського "диктатором" і т.п.

"Звічно, ми не можемо говорити за президента Трампа. І ці заяви досить цікаві. Я маю на увазі, "диктатор" - спершу, коли я почула про це, я була впевнена, що він робить помилку і змішує двох людей, тому що у путіна не було виборів, або в росії не було виборів 25 років, Зеленський обраний лідер, обраний на вільних і чесних виборах. І, звичайно, під час війни не можна проводити вибори. Багато країн мають у своїх конституціях положення про те, що не можна проводити вибори. І чому? Тому що на виборах ви завжди боретеся між собою, а не в ситуації, коли у вас є фактично зовнішній ворог, на якому ви повинні зосередити вашу силу", - додала голова дипломатії ЄС.

При цьому на тлі того, що до США на переговори їдуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Каллас вказала, що "добре, що ми маємо якомога більше взаємодій з новою адміністрацією у Сполучених Штатах".

Коментуючи те, що відколи Трамп був переобраний, європейці заявили, що їх не можна виключати з переговорів щодо війни в Україні, але "саме це і сталося, і, схоже, європейці не знають, що з цим робити", голова дипломатії ЄС зауважила, що "угода без цього не спрацює". "Тож це дуже ясно. Ви можете обговорювати з путіним все, що хочете. Але якщо справа стосується Європи чи України, то Україна та Європа також мають погодитись на цю угоду, і ось чому нам потрібно обговорювати все, що є".

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