Глава дипломатии ЕС едет в США на встречу с госсекретарем: что будут обсуждать

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что во вторник, 25 февраля, едет в Соединенные Штаты для встречи с госсекретарем США Марко Рубио, пишет УНН.

Я... еду завтра в Соединенные Штаты, чтобы встретиться с Марко Рубио и другими там, чтобы обсудить эти вопросы, потому что это чрезвычайно важно. Также важно, чтобы мы сохраняли единство и чтобы все обсуждаемые моменты были одинаковыми с различными европейскими лидерами, которые встречаются с американцами