Каллас надеется на принятие 16-го пакета санкций ЕС против рф

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила надежду, что ЕС сегодня примет 16-й пакет санкций против РФ и окажет поддержку новой оборонной инициативе для Украины, обсуждение которой запланировано сегодня, пишет УНН.

Мы должны поддержать Украину прямо сейчас больше, чем когда-либо, мы обсуждаем и, надеюсь, сможем принять 16-й пакет санкций, который содержит от игровых консолей до теневого флота различные различные аспекты. Также мы выдвинули новую оборонную инициативу, чтобы поддержать Украину возможностями боеприпасов в краткосрочной перспективе, но они то, что им нужно. Поэтому я также ожидаю, что эта политическая дискуссия будет продолжена - сказала Каллас.

Глава дипломатии ЕС выразила надежду, что новая оборонная инициатива для Украины «также получит поддержку».

«Сегодня мы не обсуждаем собственную защиту. Мы обсудим это на внеочередном европейском саммите, созванном на 6 марта, и именно там мы обсудим это», - указала Каллас.

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