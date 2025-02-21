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ЕС готовит "очень сильный сигнал" новым пакетом помощи для Украины: еврокомиссар прокомментировал "сплетни" о цифрах

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

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Еврокомиссар по обороне анонсировал новый пакет помощи Украине, который планируют объявить в понедельник. По данным Bloomberg, объем может быть подобным фонду времен коронакризиса в 724 млрд евро.

ЕС планирует послать Украине "очень сильный сигнал" новым пакетом помощи, который может быть объявлен в понедельник. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Кубилюса спросили о планах ЕС по поддержке Украины, и он сказал, что позиция ЕС "очень четкая", поскольку блок привержен "миру через силу".

Он намекнул, что блок будет продвигаться с новым пакетом помощи для Украины в понедельник, на фоне того, как, по его словам, "мы обсуждаем ... все возможности, которые бы позволили нам в очень срочный способ послать очень сильный сигнал украинцам и миру о том, что мы стоим вместе с Украиной".

"Надеюсь, что хорошим поводом для такого послания будет... третья годовщина войны, которая наступит в следующий понедельник", - сказал он.

Он признал наличие "сплетен" относительно цифр, но отказался от предположений.

Ранее

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, 16 февраля, в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности сообщила изданию Bloomberg о предстоящем пакете помощи Украине от ЕС, в размере, подобном сформированному фонду времен коронакризиса. За шесть лет ЕС, частично в виде кредитов и прямой финансовой помощи, выделил 724 млрд евро на восстановление после коронавируса. Издание Berliner Zeitung напомнила соответствующий анонс главы дипломатического ведомства ФРГ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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