Глава Евросовета созывает видеоконференцию перед саммитом по Украине: хочет услышать Макрона о встрече с Трампом
Киев • УНН
Антониу Кошта объявил о проведении видеоконференции членов Совета ЕС. На встрече Эммануэль Макрон доложит о своем недавнем визите в Вашингтон.
Председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что созывает на 26 февраля видеоконференцию перед саммитом по Украине и обороне Европы, где хочет услышать президента Франции Эммануэля Макрона о встрече с президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.
Детали
"Чтобы подготовиться к специальному заседанию Европейского совета 6 марта, я организую видеоконференцию членов Совета ЕС завтра утром, чтобы услышать отчет президента Эммануэля Макрона о его недавнем визите в Вашингтон", - написал председатель Евросовета Антониу Кошта в X.
В ЕС созывают специальное заседание по Украине 6 марта24.02.25, 12:46 • 101282 просмотра