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Макрон розповів лідерам ЄС про переговори з Трампом щодо України

Київ  •  УНН

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Президент Франції провів відеоконференцію з лідерами 27 країн ЄС після зустрічі з Трампом. Макрон підтвердив спільну відданість створенню умов для тривалого миру в Україні.

Представники 27 держав-членів ЄС взяли участь у відеоконференції, під час якої французький лідер зазначив про консенсус, якого вдалося досягти за підсумками візиту до США.

Про це передає УНН із посиланням на сторінку Макрона у соцмережі X.

Нова зустріч з усіма європейськими лідерами сьогодні вранці в режимі відеоконференції за ініціативи президента Європейської Ради Антоніу Кошта, зазначив лідер Франції.  

Після мого обміну думками з Дональдом Трампом у Вашингтоні та напередодні засідання Європейської Ради 6 березня, ми підтвердили нашу рішучість працювати разом, щоб створити умови для міцного і тривалого миру в Україні та для нашої європейської безпеки.

 - повідомив президент Франції Еммануель Макрон.

Нагадаємо

Раніше  голова Євроради Антоніу Кошта повідомив у мережі Х, що президент Франції Макрон проінформував країни-члени ЄС про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що це "дуже корисно для підготовки нашої спеціальної Європейської ради 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Політика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
emmanuel-makronЕммануель Макрон
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