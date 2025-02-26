Макрон розповів лідерам ЄС про переговори з Трампом щодо України
Київ • УНН
Президент Франції провів відеоконференцію з лідерами 27 країн ЄС після зустрічі з Трампом. Макрон підтвердив спільну відданість створенню умов для тривалого миру в Україні.
Представники 27 держав-членів ЄС взяли участь у відеоконференції, під час якої французький лідер зазначив про консенсус, якого вдалося досягти за підсумками візиту до США.
Про це передає УНН із посиланням на сторінку Макрона у соцмережі X.
Нова зустріч з усіма європейськими лідерами сьогодні вранці в режимі відеоконференції за ініціативи президента Європейської Ради Антоніу Кошта, зазначив лідер Франції.
Після мого обміну думками з Дональдом Трампом у Вашингтоні та напередодні засідання Європейської Ради 6 березня, ми підтвердили нашу рішучість працювати разом, щоб створити умови для міцного і тривалого миру в Україні та для нашої європейської безпеки.
Нагадаємо
Раніше голова Євроради Антоніу Кошта повідомив у мережі Х, що президент Франції Макрон проінформував країни-члени ЄС про результати зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Він наголосив, що це "дуже корисно для підготовки нашої спеціальної Європейської ради 6 березня, де ми ухвалюватимемо рішення щодо нашої підтримки України та зміцнення європейської оборони".