МЗС про іноземний контингент: довгострокова безпека має передбачати присутність союзників у морі та повітрі, дискусії йдуть

Будь-яка довгострокова безпека має передбачати посилену присутність українських союзників в Чорному морі та повітрі. Україна про це вже з партнерами говорить на переговорах. Також це буде обговорюватися на спеціальному засіданні Європейської ради 6 березня. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Що стосується контингенту. Сьогодні міністр Андрій Сибіга зробив важливу заяву про потребу розширення дискусії про контингент з лише наземних, сухопутних до також розмови про гарантування безпеки неба і моря - сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна вважає, що якщо партнери та союзники готові вести розмову, обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення миру та безпеки довгостроково в Україні, то, на думку Києва, цілком можливо так само говорити й про безпеку неба, про закриття українського неба, у тому числі патрулювання союзниками на своїх літаках.

Будь-яка довгострокова безпека має передбачати посилену присутність союзників наших в Чорному морі, повітрі. Ми про це вже з ними говоримо на переговорах. Вважаємо, що це серйозна тема, яка потребує обговорення. У нас попереду важливі раунди обговорень цих безпекових зобов'язань, гарантій довгострокових для України. Це європейська зустріч, яку скликає президент Європейської ради Кошта 6 березня, і деякі інші зустрічі. Переконаний, що всі ці параметри можуть бути обговорені на цих зустрічах - розповів Тихий.

Раніше

Голова МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережах, що "обговорення можливого розгортання іноземних контингентів в Україні в межах ширших гарантій миру та безпеки здебільшого зосереджувалося на питанні безпосередньої присутності військ "на землі". Втім, забезпечення безпеки українського неба та моря є не менш, а, можливо, й більш важливим. Увага має бути зосереджена на всіх трьох компонентах – суходолі, повітряному просторі та морі".

Доповнення

Президента України Володимира Зеленського запрошено на спеціальне засідання Європейської ради 6 березня, яке буде присвячено європейській обороні та Україні.