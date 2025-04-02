В Польше назвали еще одну причину, почему не отправят военный контингент в Украину

Отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намереньях Варшавы захватить украинские территории. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF FM, сообщает УНН со ссылкой на Onet.

Когда Радослава Сикорского спросили, верит ли он в статью 5 Устава НАТО, он ответил утвердительно: "Что касается статьи 5 Устава НАТО, то ничего не изменилось".

Мы готовы дать отпор российской агрессии - заверил он.

Глава МИД прокомментировал, есть ли вероятность, что после президентских выборов решение будет изменено и польские солдаты будут отправлены в Украину.

Я так не думаю - сказал Сикорский.

Сикорский как причину запрета на отправку контингента назвал российскую пропаганду.

Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вмести с ними поделить (территории – ред.) Это будет элементом мобилизации общества в самой рф, и мы не хотим дать российской пропаганде этот аргумент - заявил он.

На вопрос, повлияет ли это на присутствие польских предпринимателей в процессе восстановления Украины, он ответил: "Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики мы будем логистическим хабом этого восстановления".

Сикорский также заверил, что не планирует разговаривать с главой МИДа рф сергеем лавровым, несмотря на действия, предпринятые США по восстановлению отношений с россией.

Дополнение

Как писал 17 февраля RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять военных в Украину.

Туск, объяснял, это тем, что страна сосредотачивается на защите восточного фланга, границы с россией и беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено, что россия и Украина согласятся на силы ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ООН не является альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности для Украины.