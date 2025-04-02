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В Польше назвали еще одну причину, почему не отправят военный контингент в Украину

Киев • УНН

 • 35983 просмотра

Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск даст повод для российской пропаганды. Польша будет логистическим хабом восстановления Украины.

В Польше назвали еще одну причину, почему не отправят военный контингент в Украину

Отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намереньях Варшавы захватить украинские территории. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF FM, сообщает УНН со ссылкой на Onet.

Когда Радослава Сикорского спросили, верит ли он в статью 5 Устава НАТО, он ответил утвердительно: "Что касается статьи 5 Устава НАТО, то ничего не изменилось".

Мы готовы дать отпор российской агрессии 

- заверил он.

Глава МИД прокомментировал, есть ли вероятность, что после президентских выборов решение будет изменено и польские солдаты будут отправлены в Украину.

Я так не думаю 

- сказал Сикорский.

Сикорский как причину запрета на отправку контингента назвал российскую пропаганду.

Российская пропаганда сейчас нас обвиняет в том, что мы хотим зайти в Украину и вмести с ними поделить (территории – ред.) Это будет элементом мобилизации общества в самой рф, и мы не хотим дать российской пропаганде этот аргумент 

- заявил он.

На вопрос, повлияет ли это на присутствие польских предпринимателей в процессе восстановления Украины, он ответил: "Польша станет крупнейшим бенефициаром восстановления Украины, в силу языковой близости и самой логистики мы будем логистическим хабом этого восстановления".

Сикорский также заверил, что не планирует разговаривать с главой МИДа рф сергеем лавровым, несмотря на действия, предпринятые США по восстановлению отношений с россией.

Дополнение

Как писал 17 февраля RMF 24, премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что Польша не будет отправлять военных в Украину.

Туск, объяснял, это тем, что страна сосредотачивается на защите восточного фланга, границы с россией и беларусью.

Президент Польши Анджей Дуда заявлял, что военный контингент в случае мирного соглашения - это не абсолютная необходимость. Возможно, понадобятся определенные мониторинговые силы, не исключено, что россия и Украина согласятся на силы ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ООН не является альтернативой военному контингенту или гарантиям безопасности для Украины.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Анджей Дуда
Радослав Сикорский
NATO
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
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