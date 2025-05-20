Польша не будет отправлять свои войска в Украину – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину, передает УНН со ссылкой на TVP.Info.

Мы не отправим польские войска в Украину. Наша цель – охранять границу с россией и беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину - сказал Туск.

Добавим

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не рассматривает возможности направления своих войск в Украину ни сейчас, ни в дальнейшем.

Напомним

В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.