Польша не будет отправлять свои войска в Украину – Туск
Киев • УНН
Польша не планирует отправлять войска в Украину. Вместо этого, страна сосредоточится на охране границы с россией и белоруссией и создаст центр для передачи оружия и помощи.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не будет отправлять войска в Украину, передает УНН со ссылкой на TVP.Info.
Мы не отправим польские войска в Украину. Наша цель – охранять границу с россией и беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину
Добавим
Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не рассматривает возможности направления своих войск в Украину ни сейчас, ни в дальнейшем.
Напомним
В апреле министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что отправка польских войск в Украину в рамках иностранного контингента даст повод российской пропаганде заявить о намерениях Варшавы захватить украинские территории.