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"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?
16:08 • 42761 перегляди

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Польща заперечує плани відправлення військ в Україну - заява

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не планує вводити свої війська в Україну. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський підтвердив цю інформацію.

Польща заперечує плани відправлення військ в Україну - заява

Польща не розглядає можливості направлення своїх військ в Україну ані зараз, ані в подальшому. Про це у соцмережі Х повідомив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує УНН.

Деталі

За його слоами, жодних планів вводити війська в Україну у Польщі "немає і не буде".

Польща несе спільну відповідальність за оборону східного флангу НАТО та надання матеріально-технічної підтримки своєму сусіду, який зазнав нападу

- написав Косіняк-Камиш.

У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив слова свого колеги.

Нагадаємо

У квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відправлення польських військ в Україну в рамках іноземного контингенту дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави захопити українські території.

МЗС Польщі: Ми маємо намір чітко позначити голос Європи у мирному процесі - DW08.05.25, 05:15 • 4268 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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