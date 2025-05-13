Польща заперечує плани відправлення військ в Україну - заява
Київ • УНН
Віцепрем'єр Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща не планує вводити свої війська в Україну. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський підтвердив цю інформацію.
Польща не розглядає можливості направлення своїх військ в Україну ані зараз, ані в подальшому. Про це у соцмережі Х повідомив віцепрем’єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, інформує УНН.
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За його слоами, жодних планів вводити війська в Україну у Польщі "немає і не буде".
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У свою чергу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив слова свого колеги.
Нагадаємо
У квітні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відправлення польських військ в Україну в рамках іноземного контингенту дасть привід російській пропаганді заявити про наміри Варшави захопити українські території.
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