МЗС Польщі: Ми маємо намір чітко позначити голос Європи у мирному процесі - DW

Європа хоче заявити про себе на переговорах щодо миру в Україні. Про це заявили в МЗС Польщі під час неофіційної зустрічі глав зовнішньополітичних відомств країн ЄС у форматі "Гімніх" у Варшаві, повідомляє УНН із посиланням на DW.

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Видання нагадує, що Польща продовжує своє головування в Раді ЄС.

Що стосується майбутньої мирної угоди, то ми маємо намір чітко позначити голос Європи у мирному процесі. Остаточна форма мирної угоди визначить майбутнє України, але також вплине на безпеку та стабільність європейського континенту - цитує видання польских дипломатів.

Зазначається, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга приєднається до колег 8 травня, коли на зустріч прибудуть глави МЗС усіх країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Ми спільно розглянемо, як ми можемо допомогти нашим партнерам у боротьбі з російською гібридною діяльністю, спрямованою на перешкоджання процесу розширення ЄС - повідомили у міністерстві закордонних справ Польщі.

Видання додає, що формат "Гімніх" жодних офіційних підсумків не передбачає. Це майданчик для розробки стратегії, наголосив господар зустрічі, голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. При цьому доступ ЗМІ до дискусій дипломатів суворо обмежений – журналістам не дозволяється навіть наближатися до будівлі, де засідають глави МЗС.

Нагадаємо

Напередодні Єврокомісія передала країнам ЄС проєкт 17-го пакету санкцій проти росії. Він включає обмеження на експорт хімічних речовин та тиск на тіньовий флот.

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