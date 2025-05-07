Єврокомісія відправила проект 17-го пакету санкцій проти росії до столиць Європи

У вівторок Європейська комісія надіслала проєкт 17-го пакету санкцій проти росії до столиць Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на Polskie Radio.

Ми не відступаємо від тиску на російську військову економіку через санкції. Робота над наступним, 17-м пакетом щойно розпочалася. Сподіваюся, що його буде завершено до кінця польського головування - наголосив у Страсбурзі польський міністр у європейських справах Адам Шлаплка.

Варто зазначити, що до кінця польського головування у Європейській Раді залишилося менше двох місяців.

Шлапка зазначив, що тиск на росію має відбуватися паралельно з озброєнням України, щоб зміцнити її перед можливими переговорами про припинення вогню.

Наша позиція чітка та незмінна – Україна повинна бути в сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про гарну угоду та захистити її після її укладення - додав польський міністр.

Що відомо про 17-ий пакет санкцій

17-й пакет санкцій включає, серед заборону на експорт до росії хімічних речовин, які використовуються в ракетних двигунах. Крім того, торговельних обмежень за обхід санкцій ЄС зазнали чергові компанії, зокрема з Туреччини, Сербії, Узбекистану та Об'єднаних Арабських Еміратів.

ЄС в черговий раз буде тиснути на російський тіньовий флот. Йдеться про понад 100 суден, які перевозять російську нафту за ціною, яке перевищує ліміти цін, що є порушенням міжнародних санкцій.

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Пакет також включає чорний список осіб, компаній та установ, яким заборонено в'їзд до ЄС, а їхні активи в Європі заблоковано.

Під санкції також потраплять ще 15 осіб, зокрема керівники дослідницьких та виробничих компаній, які спеціалізуються на електронних компонентах. Також є ще 45 компаній військово-промислового комплексу, включаючи судноплавні, транспортні та компанії, які займаються безпілотниками. Загалом у чорному списку майже 2,5 тисячі осіб, компаній та установ.

Доповнення

Офіційні особи США підготували президенту Дональду Трампу низку варіантів посилення економічного тиску на росію, оскільки російський диктатор володимир путін навіть не намагається припинити війну в Україні.