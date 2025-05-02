ЄС про координацію нових санкцій проти рф зі США: ідея завжди полягала у цьому з самого початку

Максимальна координація ЄС зі США щодо санкційних заходів проти рф завжди була ціллю з самого початку їх запровадження, але конкретні деталі щодо наступного пакету санкцій поки невідомі. Про це під час брифінгу у п'ятницю повідомили речниця Єврокомісії Олоф Гілл та Паола Піньйо, пише УНН.

Деталі

"Я думаю, що ще занадто рано вдаватися в деталі того, як ці питання, про які ви згадуєте, можуть виглядати, якщо їх перевести в конкретні заходи. (...) Наразі я не думаю, що є що конкретно вам представити", - сказав речник Єврокомісії Олоф Гілл, відповідаючи на запитання щодо синхронізації 17-го пакету санкцій з США і українських заяв щодо намірів синхронізувати санкційний процес з ЄС, що це означає, чи почалися відповідні переговори і як це може відрізнятися від того, що було раніше.

При цьому речниця Єврокомісії Паола Піньйо додала: "З самого початку ідея завжди полягала в тому, щоб максимально координувати різні пакети санкцій, які ми запровадили проти росії в контексті війни, що триває. Ідея полягала в тому, щоб вони були максимально скоординовані зі США, і цей намір залишається".

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив напередодні, що ЄС готується завдати удару по росії 17-м пакетом санкцій. І що європейці збираються підкріпити американську санкційну ініціативу 17-м пакетом санкцій, спробувавши "скоординувати як зміст, так і термін цих двох пакетів санкцій"