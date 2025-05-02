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ЕС о координации новых санкций против рф с США: идея всегда заключалась в этом с самого начала

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Еврокомиссия заявила, что всегда стремится координировать санкции против россии с США.

ЕС о координации новых санкций против рф с США: идея всегда заключалась в этом с самого начала

Максимальная координация ЕС с США по санкционным мерам против рф всегда была целью с самого начала их введения, но конкретные детали по следующему пакету санкций пока неизвестны. Об этом во время брифинга в пятницу сообщили пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл и Паола Пиньо, пишет УНН.

Детали

"Я думаю, что еще слишком рано вдаваться в детали того, как эти вопросы, о которых вы упоминаете, могут выглядеть, если их перевести в конкретные меры. (...) Сейчас я не думаю, что есть что конкретно вам представить", - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Олоф Гилл, отвечая на вопрос о синхронизации 17-го пакета санкций с США и украинских заявлений о намерениях синхронизировать санкционный процесс с ЕС, что это означает, начались ли соответствующие переговоры и как это может отличаться от того, что было раньше.

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии Паола Пиньо добавила: "С самого начала идея всегда заключалась в том, чтобы максимально координировать различные пакеты санкций, которые мы ввели против россии в контексте продолжающейся войны. Идея заключалась в том, чтобы они были максимально скоординированы с США, и это намерение остается".

Напомним

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил накануне, что ЕС готовится нанести удар по россии 17-м пакетом санкций. И что европейцы собираются подкрепить американскую санкционную инициативу 17-м пакетом санкций, попытавшись "скоординировать как содержание, так и срок этих двух пакетов санкций"

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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