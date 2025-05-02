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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр
05:30 • 7510 перегляди

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

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ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Київ • УНН

 • 7414 перегляди

Жан-Ноель Барро заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти рф. Він наголосив, що путін є єдиною перешкодою на шляху до миру в Україні.

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти росії, путін є єдиною перешкодою миру - французький міністр

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив у четвер, що Європейський Союз готується завдати удару по росії 17-м пакетом санкцій, назвавши російського диктатора володимира путіна "єдиною перешкодою" на шляху до миру в Україні, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Блок із 27 країн ввів безпрецедентні санкції проти росії у відповідь на її вторгнення та заявив, що цього року не зніме санкції до "безумовного" виведення військ путіним з України.

Ми, європейці, підкріпимо цю американську (санкційну) ініціативу 17-м пакетом санкцій, і вчора я пообіцяв (сенатору США) Ліндсі Грему, що ми спробуємо скоординувати як зміст, так і термін цих двох пакетів санкцій

- повідомив Барро в інтерв'ю AFP.

Грем згуртував десятки законодавців з обох партій, щоб підтримати план запровадження додаткових санкцій проти москви, а також мит для країн, які купують російські енергоносії.

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Барро націлився на путіна під час інтерв'ю, заявивши: "Тепер зрозуміло, що єдиною перешкодою до миру в Україні сьогодні є володимир путін".

Україна "прийняла безумовне припинення вогню і вчора погодилася укласти угоду про критично важливі корисні копалини зі Сполученими Штатами", - сказав Барро.

Це, "згідно із заявами українських офіційних осіб, відповідає, я б сказав, очікуванням України щодо участі в економічній співпраці зі Сполученими Штатами, але також і з іншими країнами", - сказав він.

"Тим часом росія володимира путіна не зробила жодних зусиль, не подала жодних сигналів про те, що вона готова до припинення вогню чи миру, яких прагне президент Дональд Трамп, і яких прагнуть європейці і, звичайно ж, українці", - сказав Барро.

Французький міністр не виключив можливості того, що Франція, яка, за його словами, має "досвід" у галузі рідкісноземельних мінералів, також може укласти економічну угоду з Україною.

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Угода Вашингтона з Києвом передбачає, що Сполучені Штати та Україна спільно розроблятимуть та інвестуватимуть у найважливіші мінеральні ресурси постраждалої від війни країни.

Барро поговорив з AFP невдовзі після зустрічі зі своїм американським колегою Марко Рубіо і сказав, що він вітає їхні відверті переговори.

"У нас був невідфільтрований обмін думками, який дозволив нам тісно координувати дії, а також визнати зближення наших цілей у регіональних та міжнародних кризах, оскільки ми хочемо діяти спільно", - сказав французький міністр.

Барро та Рубіо зустрілися, "щоб просунути шлях до миру в Україні", заявила прессекретарка Держдепартаменту США Теммі Брюс.

"Держсекретар ясно дав зрозуміти, що президент Трамп зосереджений на припиненні безглуздого кровопролиття в Україні і підтвердив відданість США тісній співпраці з Францією та іншими європейськими партнерами для забезпечення міцного миру", - додала вона.

Для Барро "це вирішальний момент для Європи".

Він зазначив, що президент Франції Еммануель Макрон роками закликав до європейської стратегічної автономії та "європейської опори НАТО".

Що стосується введених Вашингтоном мит, Барро закликав до "деескалації, щоб ми могли повернутися до ситуації, яка передувала рішенням, ухваленим адміністрацією Трампа на користь як Сполучених Штатів, так і Європи".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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