Франція веде переговори з Україною про корисні копалини з жовтня - міністр
Київ • УНН
Міністр збройних сил Франції повідомив про переговори з Україною щодо розробки корисних копалин для оборонної промисловості. Переговори почалися в жовтні після візиту Зеленського в Париж.
Франція з осені веде переговори з Україною щодо українських корисних копалин, заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню в ефірі franceinfo в четвер, 27 лютого, пише УНН.
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Франція "з жовтня" веде переговори з Україною про розробку українських корисних копалин для своєї "оборонної промисловості", заявив Лекорню.
Лекорню пояснив, що Франція працює над цією темою вже кілька місяців, з "минулої осені", коли Володимир Зеленський під час візиту до Парижа "включив питання сировини у свій план перемоги". Міністр ЗСУ повідомив, що президент України зробив "низку пропозицій не лише США, а й Франції".
Доповнення
Заява прозвучала на тлі того, що Київ і Вашингтон наблизилися до угоди про експлуатацію мінеральних багатств України після протистояння між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. Український лідер сподівається вирушити до Вашингтона в п'ятницю, щоб обговорити текст і спробувати дізнатися більше про продовження американської допомоги.